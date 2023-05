Editoria: Bufalini e Savastano presentano ‘Donna Summer. La voce arcobaleno’, la monografia della regina della disco music

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da disco queen a icona pop, la prima monografia italiana completa dedicata ad una regina del panorama musicale con 'Donna Summer. La voce Arcobaleno. Gli autori del volume Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, già firme del bestseller “La storia della Disco Music” (Hoepli) introdurranno la storia e le storie che compongono questo volume, giovedì 18 maggio (ore 19) presso la Libreria Notebook all’Auditorium. L’occasione è la ricorrenza dell’anniversario della prematura scomparsa di Donna Summer, avvenuta il 17 maggio 2012. A moderare la serata sarà la giornalista Silvia Giansanti. Special guest la cantante Deborah Johnson, già apprezzata voce di Donna Summer in “Tale e quale show”, che ha in preparazione un musical proprio improntato alla vita e carriera della diva. Incontrastata regina della disco music, icona pop, prima artista afroamericana ad aver vinto un Grammy nella categoria “rock”, Donna Summer ha rivoluzionato l’idea stessa di musica. A poco più di dieci anni dalla sua prematura scomparsa, i due autori le rendono un doveroso tributo in un libro elegante, condito da interviste inedite alla cantante da loro realizzate all’epoca, con gustosi aneddoti e oltre 500 illustrazioni che piaceranno non soltanto ai numerosissimi fan dell’artista, ma anche a coloro che desiderano riscoprire i risvolti di un’epoca ancora attualissima. - (PRIMAPRESS)