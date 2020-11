Una gigantesca immagine di Gigi Proietti proiettata da stasera sulle facciate del Campidoglio e del Colosseo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questa sera i romani, avvolti nel silenzio delle chiusure dei locali per le misure anti-covid, godranno ancora del sorriso ironico di Gigi Proietti, l'attore scomparso questa mattina proprio nel giorno del suo 80° compleanno per un problema cardiaco. Un'immagine del grande e amato attore, verrà proiettata sulla facciata del Campidoglio e del Colosseo. È l’omaggio di Roma all’attore scomparso oggi voluto dalla Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

"Oggi il nostro cuore è colmo di dolore e di tristezza. Gli italiani e i romani hanno perso una parte della loro anima. Un grande artista che ha raccontato il nostro Paese con ironia e intelligenza. Il suo sorriso era sempre coinvolgente: era impossibile sottrarsi alla sua genialità. Così Roma vuole ricordarlo. Alle 19 proietteremo sulla facciata di Palazzo Senatorio, in piazza del Campidoglio, una foto di Gigi Proietti. Ci uniamo a tutti coloro che alla stessa ora si affacceranno dalle finestre e dai balconi per salutare insieme il Maestro", dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

L'illuminazione è resa possibile grazie alla collaborazione di Acea.