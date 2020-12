Torna alla luce l'antica via romana Alessandrina con reperti che verranno esposti al Museo dei Fori Imperiali

(PRIMAPRESS) - ROMA - I recenti scavi nell’area dei Fori Imperiali è tornata alla luce una nuova porzione di “frammenti della nostra storia” come li ha definiti la sindaca Virginia Raggi nella conferenza stampa dello scavo archeologico di Via Alessandrina. Con un unico colpo d’occhio si potrà ammirare la piazza del Foro di Traiano con il complesso monumentale dei Mercati di Traiano, un’opera realizzata da Roma Capitale, dai Beni Culturali del Mibact, il Parco Archeologico del Colosseo, ma anche con un intervento di mecenatismo da parte del governo dell’Azerbaijan con un finanziamento di 1 milione di euro. Oltre ai ritrovamenti anche di pregevole fattura è la visione d’insieme offerta del Foro di Traiano. Al Museo dei Fori Imperiali e ai Mercati di Traiano, in stretto legame con il luogo di rinvenimento, saranno esposti in modo permanente reperti scultorei e architettonici venuti alla luce durante lo scavo. Alcuni di questi reperti, oggi in corso di restauro e di studio, sono stati mostrati questa mattina per la prima volta durante la conferenza stampa digitale dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi, dall'Ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian Mammad Ahmadzada, dal Vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo, dalla Sovrintendente Capitolina, Maria Vittoria Marini Clarelli e dal Direttore dei Musei Archeologici e storico-artistici di Roma Capitale, Claudio Parisi Presicce. Tutti i reperti facevano parte dell’apparato decorativo del Foro di Traiano, realizzato nei primi anni del II secolo d.C. a celebrazione delle vittorie sui Daci. - (PRIMAPRESS)