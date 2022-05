Studi filosofici: al Forum Austriaco della Cultura di Roma un convegno per celebrare Ludwig Wittgenestein

(PRIMAPRESS) - ROMA - In occasione del centenario del Tractatus logico-philosophicus, l’opera principale di Ludwig Wittgenstein (1889-1951), l’unica pubblicata in vita dal filosofo viennese, si terrà il 12 e 13 maggio prossimo, un convegno prresso il Forum Austriaco di Cultura di Roma. “The Tractatus Odyssey” è organizzato insieme alla Wittgenstein Initiative di Vienna e all’Università di Studi di Roma La Sapienza. Due giornate di studio in cui i relatori analizzeranno l’opera celebrando la memoria di Brian McGuinness, il maggiore studioso del filosofo austriaco nonché autore della seconda traduzione del Tractatus logico-philosophicus in lingua inglese. - (PRIMAPRESS)