Sport&Public Administration: si apre domani su piattaforma digitale il corso dedicato ad enti locali e manager

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si apre domani 20 maggio (fino al 7 giugno 2021), su piattaforma Microsoft Teams, il corso di formazione “Sports&Public Administration” organizzato da Sport&Salute Spa ed Aces Italia in collaborazione con l’Ufficio per l’Italia del Parlamento europeo ed il patrocinio dell’Anci, dedicato ai rappresentanti di Enti locali e manager dello sport. Un corso che alla sua prima edizione ha fatto registrare un sold out superando il limite dei 290 iscritti. La giornata subito dopo i saluti del presidente di Sport&Salute, Vito Cozzoli, Carlo Corazza (Parlamento Europeo) Roberto Pella (Anci) e il presidente di Aces Italia, Vincenzo Lupattelli, si entrato nel vivo del corso con la relazione della rappresentante Unesco, Ana Luiza Massot, sul tema dello “Sport come strumento per società inclusive”. A seguire le “lezioni” di Stefano Gobbi per Sport&Salute, di Roberto Picciocchi e Paolo Verri per la Ocean Race 2023 e Genova Capitale Europea dello Sport 2024. Il corso che si articola in 4 giornate con accesso sulla piattaforma. coinvolge 290 iscritti con una profilatura dei segmenti professionali e di genere che vede il 55% provenire da Enti Locali (Comuni, anni e Regioni); 45% di Manager dello sport (Federazioni, Associazione, Enti di promozione sportiva, Studenti Universitari e Liberi professionisti) con un balance del 57% di uomini e 43% di donne. L’affluenza maggiore è dal nord con una presenza del 47,5%, 37,5% dal Centro e 15% da Sud e isole. Rilevante è la partecipazione anche di sindaci e vice sindaci (13) e assessori allo sport (35). Tra i rappresentanti delle istituzioni iscritti, molti provengono da città che sono state riconosciute “Città europee dello Sport” con il titolo assegnato da Aces. “Questo corso andato subito sold out - dice il presidente di Aces Italia, Vincenzo Lupattelli - è il sensore di un aumentato interesse verso le politiche dello sport intese come un vettore di integrazione sociale ma anche come un nuovo segmento da esplorare di turismo sportivo che tuttavia richiede capacità manageriali e organizzative. I grandi eventi ma anche quelli fortemente connotati, possono trasformarsi in risorsa per gli Enti locali purchè gestiti con le competenze adeguate”. Soddisfazione per la risposta arrivata dai Comuni anche da parte del presidente di Sport&Salute, Vitto Cozzoli: “Questo corso ospiterà nelle sue lezioni anche il Progetto Sport nei Parchi nato grazie ad un protocollo d’intesa tra la nostra società e l’Anci con lo spirito del recupero, l’allestimento, la fruizione e la gestione della pratica sportiva nei parchi italiani”. - (PRIMAPRESS)