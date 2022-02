Spagna, Roma Capitale invitata alla centenaria Festa della Mercè di Barcellona

(PRIMAPRESS) - ROMA – La Festa della Madonna della Merced di Barcellona, più comunemente chiamata Festa del Mercè, è una delle celebrazioni religiose più antiche della città catalana che si festeggia da oltre 150 anni. Quest'anno si terrà tra il 23 ed il 26 settembre e avrà come ospite la Città di Roma. Una consuetudine della festa, infatti, è quella di ospitare una città con cui si condividono aspetti di identità per storia, architetture e cultura. Una delegazione guidata dal vicesindaco Jordi Martì ha incontrato la vicesindaca di Roma, Silvia Scozzese, e l’assessore comunale alla Cultura, Miguel Gotor ai quali ha affidato l'invito al Comune come "Invitado Especial".

Roma è la prima città italiana a essere invitata in questa veste e porterà il suo contributo alla programmazione della festa in particolare per quanto riguarda le sezioni Mercè Arts de Carrer, dedicata alle arti di strada, e Mercè Música.

“L’invito alla Festa della Mercè – ha detto la vicesindaca Silvia Scozzese - è una grande occasione di incontro per la quale ringraziamo la città di Barcellona. Roma è pronta a fare la sua parte nella comunità delle grandi città europee per rafforzare scambi, cooperazione e conoscenza tra i nostri cittadini”.

“È un grande onore per Roma poter partecipare quest’anno alla Festa della Mercè come invitata speciale, onore ancora maggiore per me vista la mia storia personale – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Miguel Gotor – Sarà un’occasione eccezionale per rinsaldare i legami già forti tra le due città, sia in termini di condivisione di strategie amministrative, sia da un punto di vista storico e culturale. Lavoreremo assieme ai colleghi di Barcellona per mettere a punto un programma di alto livello che ben rappresenti la vitalità culturale della nostra città.”

“Stiamo lavorando per ridare a Roma la sua proiezione di grande capitale europea" ha spiegato l'assessore al Turismo Alessandro Onorato. "Ci aspettano - ha proseguito - grandi eventi come il Giubileo e siamo candidati ad ospitare l'Expo, come anche nuovi importanti appuntamenti sportivi di rilievo internazionale. L'invito di Barcellona è in quest'ottica una bella occasione di consolidamento dei rapporti tra due straordinarie città simbolo di bellezza e cultura in tutto il mondo e nello stesso tempo è un’opportunità per promuovere la nostra capitale e i suoi meravigliosi talenti”.

Negli ultimi anni le città ospiti d’onore della festa della Mercé sono state Medellín, Quito, Istanbul, Dakar, San Pietroburgo, Montreal, Vienna, Stoccolma, Buenos Aires, Parigi, Reykjavik, Lisbona, Beirut e L’Avana. - (PRIMAPRESS)