Spagna: nella metro di Nuevos Ministerios a Madrid si fa cultura con podcast e audiolibri

(PRIMAPRESS) - MADRID - È Nuevos Ministerios, la fermata di interscambio delle linee 6, 8 e 10 della metropolitana di Madrid, la postazione scelta per ospitare fino al 14 marzo una grande biblioteca virtuale. Nuevos Ministerios è la terza stazione metropolitana più frequentata dopo Sol e Moncloa, quella dove nel 2019 sono transitati 17,5 milioni di passeggeri proprio per la sua posizione strategica di interscambio con altre linee; fino al 14 marzo i passeggeri che vi passerano potranno scaricare migliaia di audiolibri e podcast originali alla piattaforma della linea 10. È una iniziativa - in collaborazione con Audible, piattaforma Amazon - che migliora l'esperienza dei viaggiatori in metro, dando loro l'opportunità di accedere in modo semplice e veloce a contenuti culturali di cui usufruire durante il tragitto o al di fuori. La biblioteca digitale riunisce più di 260 podcast originali e un centinaio di vari autori e argomenti.

La metropolitana di Madrid continua a caratterizzarsi come veicolo di diffusione culturale e letteraria, come dimostrano la campagna "Libros a la calle", che ha letteralmente inondato i trasporti pubblici di Madrid con testi illustri e un codice QR che permette di ampliare le informazioni sia sull'autore, sia sull'opera, e "Bibliometro", servizio di lettura pubblica in 12 strazioni della metropolitana con 1.700 titoli differenti tra racconti, romanzi, poesie e opere teatrali. - (PRIMAPRESS)