Scompare a 89 anni il re del giallo John Le Carrè. Era stato un agente segreto dell'Intelligence britannica

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - E' morto a 89 anni, John Le Carrè, il maestro britannico dei romanzi di spionaggio. Lo ha annunciato il suo agente Jonny Geller. "E' con grande tristezza che devo annunciare che David John Cornwell, noto al mondo come John Le Carrè, è morto sabato 12 dicembre 2020,dopo una breve malattia (non legata al Covid-19), in Cornovaglia". E' stato autore di molti fra i più venduti romanzi di spionaggio ed è stato un agente segreto del Secret Intelligence Service. Lascia la moglie Jane e 4 figli. - (PRIMAPRESS)