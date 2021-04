Regno Unito: in vendita l’isolotto dove fu firmata la Magna Carta firmata nel 1215 da Giovanni Senza Terra

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - Che cosa accade alle antiche tradizioni inglesi in cui cerimoniali, usanze e residenze hanno attraversato i secoli senza perdere nulla della loro patina di storie e leggende? In questo imperturbabile scorrere del tempo, tuttavia, si è aperta una falla perché un pezzo di storia importante del Regno rischia di andare in vendita. Si tratta della minuscola isola, poco distante dal Castello di Windsor dove Re Giovanni d'Inghilterra (passato alla storia come “Senza terra”) firmò nel 1215 la Magna Carta. Ora l’isolotto è in vendita a poco meno di sei milioni di dollari. Una terra dal fascino antico, il luogo dove il sovrano britannico e i venticinque baroni ribelli, che si erano raccolti a Runnymede per protesta, si incontrarono e siglarono uno dei documenti più importanti per il progresso della storia, protetti da una cinta di alberi di noce per tenere lontano i nemici. Quei documenti sono conservati nella Charter Room, una delle stanze della dimora vittoriana costruita più tardi sull’isola da George Simon Harcourt, Esq. Lord of the Manor e sceriffo della contea nel 1834. Tra i nomi rappresentati c’è anche quello di Richard de Montfichet, proprietario all'epoca dell'isola che faceva una volta parte del maniero di Wraysbury insieme alla vicina Ankerwyke, sito dove si trova il famoso tasso di 2.000 anni dove si dice Enrico VIII fosse solito incontrare Anna Bolena prima di sposarla.

La proprietà è in vendita ed è stata affidata a Sotheby's International ma sarebbe un peccato vederla trasformata in qualcosa che cancellerebbe un pezzo importante della storia della vecchia Inghilterra.