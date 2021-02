Questione istriana: i 96 anni della firma del Trattato di Roma che annetteva Fiume all’Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono trascorsi 96 anni da quando l’Italia siglò il Trattato di Roma che sanciva la fine delle questioni internazionali italiane a seguito della Prima Guerra Mondiale e l’annessione di Fiume al Bel Paese. La questione istriana è ancora viva nel cuore di diversi italiani, attratti da quella terra che fu per secoli sotto il dominio o l’influenza della Serenissima Repubblica di Venezia, come testimoniano i monumenti aventi il Leone di San Marco, ma anche occasionali gesti di “rivendicazione”, come i tre giovani italiani che nel 2019 issarono un tricolore italiano sul castello di Tersatto, come gesto simbolico in ricordo dell’impresa di Fiume che, esattamente 100 anni prima, D’Annunzio e i suoi 2500 legionari portavano a termine.

Dopo la Prima Guerra Mondiale e il Patto di Londra, l’Italia sperava di poter ottenere le concessioni che le erano state promesse, ma queste speranze vennero subito infrante dalla visione internazionale di Woodrow Wilson (l’allora presidente americano) e i suoi 14 punti, che miravano a stabilire una pace più leggera per gli sconfitti ed evitare guadagni territoriali enormi per i vincitori, ma ciò non venne atteso sia per l’instabilità del mondo tra le due Guerre, sia per l’appetito dei vincitori e la necessità di trovare un assetto favorevole per le potenze vincitrici, tra le quali l’Italia, che però vide ridimensionate le sue prerogative da un asse franco-inglese, ormai consolidato, che tentava di accentrare su di sé ogni possibile conquista. Questa tendenza culminò con l’abbandono in segno di protesta di Orlando dal tavolo delle trattative a Versailles, quando Wilson negò all’Italia sia la Dalmazia che Fiume, provocando reazioni di sdegno nell’opinione pubblica e la stessa occupazione di Fiume da parte di D’Annunzio e i suoi. L’Italia si mosse successivamente con cautela, accordandosi con la neonata Iugoslavia nel 1920, permettendo la nascita dello Stato libero di Fiume, sgomberando cruentemente i legionari dannunziani. La situazione rimase magmatica, segnata dallo scontro tra autonomisti fiumani e nazionalisti volenterosi di raggiungere l’unificazione con l’Italia. Nel ’21, si svolsero le prime elezione che vennero vinte dagli autonomisti di Zanella, il quale venne allontanato neanche un anno dopo da un colpo di stato messo in atto da parte degli ex dannunziani, fascisti e nazionalisti. L’Italia intervenne nel 1923, inviando il generale Gaetano Giardino, con l’obiettivo di scendere a patti con la Iugoslavia e poter trovare un accordo favorevole ad una possibile annessione all’Italia. Il governo Mussolini inviò Contarini per la discussione di quello che passerà alla storia come Trattato di Roma, il quale verrà ratificato con la Convenzione di Nettuno del 1925, che vedrà riconosciuta all’Italia la sovranità su Fiume, mentre alla Iugoslavia andranno il delta del fiume Eneo e il borgo di Porto Baross. L’annessione di Fiume sarà un passo in avanti nell’ottica italiana del dominio sul mar Adriatico che, già prima della presa al potere del fascismo, fu un caposaldo della politica internazionale italiana. L’influenza italiana sulla sponda balcanica dell’Adriatico vedrà la sua fine con la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, la fuga degli esuli istriani e dalmati, la perdita della Venezia Giulia, ad eccezione di Trieste che verrà accorpata all’Italia nuovamente solo nel ’54. L’intera questione istriana invece, per lo meno de iure, vedrà la sua fine con il Trattato di Osimo del ’75, il quale trattato sancirà il riconoscimento ufficiale della frontiera italo-iugoslava da parte di entrambe le compagini. - (PRIMAPRESS)