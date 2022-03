Premio IAI 2022: come saranno “I confini di un mondo interconnesso”?

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’invasione russa dell’Ucraina ha riacceso i riflettori sul valore dei confini e della sovranità degli Stati nel sistema internazionale. Il premio IAI 2022 dedica questa quinta edizione proprio al tema “I confini in un mondo interconnesso”, promuovendo così una riflessione sul significato dei confini nazionali. Qual è il valore dei confini nazionali in un ventunesimo secolo in cui uno stato ne invade un altro, riportandoci a logiche imperiali che credevamo superate? Come può e deve posizionarsi la comunità internazionale per preservare l’ordine internazionale basato sull’integrità territoriale e l’indipendenza di stati sovrani? Come si conciliano i confini con la promozione di un mondo più libero, democratico e integrato? Queste sono solo alcune delle domande a cui gli interessanti – giovani sotto i 26 anni, studenti delle scuole superiori e dell'università e neo laureati – saranno invitati a rispondere, redigendo un proprio saggio originale o realizzando un breve video-clip.(info: iai.it) - (PRIMAPRESS)