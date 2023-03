Orient-Express: il treno dei sogni. Una mostra all'Accademia di Francia di Roma ne ripercorre la storia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fino al 21 Maggio prossimo, all'Accademia di Francia Villa dei Medici a Roma, potrà essere visitata la mostra: "Orient Express &Cie. Itinerario di un mito moderno". La rassegna esplora, attraverso immagini, foto, disegni e manifesti, l'esclusivo mondo del più famoso treno su cui sono stati ambientati molti celebri film e non ultimo quelli di Poirot. Non tutti sanno che i vagoni degli anni Cinquanta furono realizzati dalla Fiat. Tra le foto anche quella dell'armistizio della prima Guerra Mondiale firmato sulla carrozza Ciwl n°2419.

La mostra propone inoltre un lavoro inedito della fotografa francese Sarah Moonrealizzato grazie a un sostegno alla creazione del Fonds de dotation Orient-Express. L'artista ha viaggiato sulle orme dell'Orient-Express in diverse occasioni, ripercorrendone i percorsi reali e immaginari.La mostra esplora il treno come luogo di tutte le possibilità, tra storia e narrazione. Mathias Enard, scrittore e vincitore del premio Goncourt nel 2015 per il suo libro Boussole(Actes Sud) e borsista a Villa Medici nel 2005-2006, si è appropriato del mito per accompagnare il visitatore in una docu-fiction sonora realizzata appositamente per la mostra, in collaborazione con France Culture. L'autore, la cui opera continua a esplorare i punti di incontro tra Oriente e Occidente, propone una nuova narrazione raccontata lungo la linea del Rome-Express: gli episodi possono essere ascoltati passeggiando tra le sale della mostra alla scoperta del mito oppure in replica sul sito e l'app di France Culture.Questa mostra presenta documenti provenienti dal Fonds de dotation Orient-Express, dalla Collection Pierre de Gigord Paris, dal Fonds SNCF, SARDO, Centre National des Archives Historiques, dal ministero della Cultura francese, Médiathèque de l'architecture et du patrimoine e dalla Fondazione FS Italiane.