Nobel e femminismo: New York celebra Grazia Deledda con due giornate dedicate alla rivoluzionaria autrice sarda

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Una Nobel italiana a New York. È Grazia Deledda la scrittirice sarda, unica donna del nostro paese ad aver ricevuto il premio Nobel della Letteratura, che dal 30 novembre al 1 dicembre sarà ricordata oltre che per la sua opera letteraria anche per essere stata la prima Femminista prima del femminismo, ad aver lot- tato contro i pregiudizi,contro le barridere morali, culturali e artistiche. La grande scrittrice Grazia Deledda, dunque, sbarca a New York, nella la città di Eleanor Roosevelt e Ruth Bather Ginsburg,citta icona della multidiversità per due giornate dedicate all'eredità artistica e alla sua figura rivoluzionaria dell'autrice di "Canne al vento","La madre", "La via del Male", "Cenere" e "Elias Portolu", - (PRIMAPRESS)