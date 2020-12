Nasce culture.roma.it, il nuovo tazebao online delle attività culturali della capitale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un tazebao digitale per riunire in un solo colpo d’occhio tutto ciò che accade nella Capitale sui temi della cultura. Mostre, iniziative, eventi musicali e teatrali che da oggi sono raggiungibili online sul nuovo sito culture.roma.it. Il sito diventerà centrale per tutta la programmazione culturale cittadina promossa dall’Assessorato alla Crescita culturale, che comprende le strutture e le attività del Dipartimento Attività Culturali, della Sovrintendenza capitolina ai beni culturali, delle Biblioteche di Roma e degli enti partecipati. Così realtà con storie diverse ma obiettivi comuni, che ogni anno danno vita a migliaia di eventi culturali piccoli e grandi, verranno riunite in un unico sito. Un solo spazio presenta così i Musei, Teatri, Biblioteche, Cinema e Musica e le attività che vi si svolgono. Queste le sezioni del portale che rappresentano le diverse istituzioni culturali cittadine e i luoghi vissuti e amati da tutti: Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la rete delle quaranta Biblioteche di Roma, la Casa del Cinema, la Fondazione Cinema per Roma e il Nuovo Cinema Aquila, la Fondazione Musica per Roma con l'Auditorium Parco della Musica e la Casa del Jazz, l’Azienda speciale Palaexpo che nel Polo del Contemporaneo riunisce Palazzo delle Esposizioni, Macro e Mattatoio, la Fondazione Romaeuropa, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro di Roma con i teatri Argentina, India, Torlonia, Valle, e la rete dei Teatri in Comune, la Sovrintendenza Capitolina con la sua rete di musei, spazi archeologici, parchi e ville storiche. Oltre a notizie e informazioni su tutti gli eventi e attività promosse dal Dipartimento Attività culturali attraverso tra l'altro il sistema di bandi triennali a sostegno degli operatori culturali indipendenti e che oggi sono raccolti all’interno del grande contenitore di Romarama. Un’offerta ricchissima e diversificata che, da oggi, si presenta attraverso un nome comune plurale, "Culture": tante e diverse come le storie, i linguaggi e le forme espressive che animano la città. "Semplificare la comunicazione per arrivare a tutti: questo l'obiettivo del nuovo brand Culture e del nuovo sito culture.roma.it che vuole far arrivare in maniera più immediata le informazioni di attività ed eventi oggi online a tutti i cittadini e a tutti gli utenti del web. Abbiamo lavorato per far sì che questa crisi globale possa essere per la fruizione culturale online una crescita e con questo nuovo sito oggi apriamo a chiunque, romani e non, la nostra enorme ricchezza storico-artistico, archeologica come contemporanea" così la Sindaca di Roma Virginia Raggi. Il nuovo brand Culture conclude il lavoro di riordino del sistema culturale cittadino avviato già nel 2016."In futuro spiega il vicesindaco Luca Bergamo - si potrà prevedere lo sviluppo di servizi sempre più evoluti per il cittadino. La nostra ferma volontà, che la crisi aperta dalla pandemia non affievolisce, è sostenere la produzione culturale e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale al fine di renderlo sempre più accessibile alle persone che vivono questa straordinaria città. Di questo impegno fa parte rendere più comprensibile la ricchissima offerta proposta dall’amministrazione cittadina semplificando la ricerca e chiara la relazione che intercorre tra l’amministrazione e i diversi soggetti che ne sono protagonisti" dichiara il Vicesindaco di Roma Luca Bergamo. - (PRIMAPRESS)