Scienza: evoluzione digitale, algoritmi e l'epistemologia nel webinar di TuttiMedia

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’epistemologia umana che per secoli ha alimentato la cultura dell’uomo è andata in crisi? Quanto l’avvento degli algoritmi ha modificato le strutture logiche e la stessa metodologia applicata in un percorso di conoscenza? Sono interrogativi che sono emersi prepotentemente anche con la diffusione della pandemia creando, talvolta, una frattura tra le tesi scientifiche generando un’alterazione di alcuni processi cognitivi. Un tema complesso che tenta di affrontare il talk in live streaming dell’Osservatorio TuttiMedia (Media Duemila) con il titolo: “Dal Senso all’Algoritmo. L’evoluzione del digitale e crisi dell’epistemologia umana” che si terrà il prossimo 2 marzo (ore 10,30) e a cui interverranno: Maurizio Montagnese (Intesa Sanpaolo IC), Franco Siddi (TuttiMedia), Filippo Vecchio (Intesa Sanpaolo IC), Derrick de Kerckhove (TuttiMedia), Laura Li Puma (Intesa Sanpaolo IC), Pierguido Iezzi (Swascan), Maria Pia Rossignaud (MediaDuemila - (PRIMAPRESS)