Libri: lettori ancora in calo in Italia secondo l'Associazione Editori. Sud maglia nera con il 35%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da una parte la pandemia aveva sensibilmente fatto crescere i lettori abituali, come lo stesso ultimo rapporto sulla comunicazione del Censis aveva rilevato, dall'altra ha accentuato il divario socio economico che ha fatto perdere una fetta di lettori occasionali che hanno disertato le librerie per risparmiare. Sembra essere questo lo scenario che sta caratterizzando il settore dell'editoria che in sostanza vede la percentuale degli italiani lettori che scendono al 56% contro il 59% del 2020 e al 65% del 2019. Lo rivela una ricerca dell'Associazione Italiana Editori. Mentre coloro che leggevano molti libri oggi ne comprano ancora di più, al Sud si legge sempre meno e i lettori sono passati dal 41% del 2019 al 35% del 2021. Nello stesso periodo al Nord si è passati dal 63% al 59% di lettori. - (PRIMAPRESS)