La vespa-book che dalla Città del Libro di Ivrea arriverà in 20 regioni per invitare alla lettura

(PRIMAPRESS) - IVREA - Percorrere 363 chilometri di media al giorno, da mercoledì 27 aprile a sabato 7 maggio, in sella alla sua Vespa-libreria viaggiante. Fabio Mendolicchio, editore torinese, fondatore di Miraggi Edizioni, con Alessandro De Vito e Davide Reina. Un viaggio con lo scooter-case pronto a percorrere 4.000 chilometri in 11 giorni attraversando 20 regioni d'Italia a bordo della sua Vespa 200 GT.

Per far conoscere in tutta la Penisola i libri della sua casa editrice, "quelli che gli altri non fanno", utilizzerà lo stesso mezzo che usa quotidianamente per le consegne a Torino e si cimenterà in questa impresa per la seconda volta dopo averla portata a termine già lo scorso anno, sempre in occasione del suo compleanno.

"Un po’ come Nanni Moretti nel film Caro Diario - spiega Fabio Mendolicchio - un po’ Forrest Gump: quando ci si mette in viaggio, ci si mette in gioco. Per questo motivo con la nostra casa editrice abbiamo deciso di partire in Vespa e girare l’Italia a colpi di Incipit per portare i libri Miraggi a spasso per lo Stivale, raccontandoli, vivendoli come compagni di viaggio, facendoli conoscere laddove spesso non trovano spazio e rendendoli protagonisti veri e propri di questa follia."

Il viaggio parte da Ivrea, Capitale Italiana del Libro 2022, attraversa Arona, Novara e arriva a Verbania, da Alberti Libraio. Si sconfina in Svizzera, a Locarno, Lugano e poi Como, Milano alla Libreria Covo della Ladra con Oliviero Ponte Di Pino e da Anarres Libreria Bristrot, e si prosegue per Bergamo e Brescia fino a raggiungere la Libreria Muratori di Capriolo per incontrare Alan Poloni “libraio di provincia e narratore di periferia”. - (PRIMAPRESS)