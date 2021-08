La Rotta di Enea fa tappa a Cuma, la prima civitas greca in Europa

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - “La Rotta di Enea” il progetto di valorizzazione intrapreso dall’omonima associazione fa tappa nei Campi Flegrei ed in particolare a Cuma. Non poteva essere diversamente.

da venerdì 3 a domenica 5 settembre, nell’ambito del Festival del Parco dei Campi Flegrei, incontri e musica ispirati dalla leggendaria impresa dell’esule greco in terra italica e convivialità con degustazione di vini flegrei. Un festival nel festival.



Tre giorni di spettacoli, musica, seminari, visite guidate nell’incantevole scenario dell’ area archeologica di Cuma. Si tratta del primo Festival Internazionale della Rotta di Enea per

celebrare il mitico viaggio dell’eroe troiano cantato da Virgilio da Troia all’Italia, che è entrato quest’anno nel “gotha” degli itinerari certificati dal Consiglio d’ Europa.

Proprio Cuma e i Campi Flegrei sono infatti tappe significative del viaggio dell’ Eroe troiano. A Cuma la Sibilla, nel racconto di Virgilio nell’ Eneide, ha la doppia funzione di veggente e di guida di Enea nell’oltretomba e Il Parco archeologico dei Campi Flegrei custodisce tesori archeologici straordinari.



La tappa di quest’anno si intitola A’ornos” e prevede:



Venerdì 3 settembre ore 17:30, si svolgerà la presentazione dell'itinerario culturale del consiglio d'Europa Cuma, l'Egeo, le Cicladi. A seguire il concerto di musica tradizionale greca con Roberto Trenca e il gruppo Xenitià e una degustazione di vini dei Campi Flegrei a cura della condotta Slow Food Campi Flegrei. Sabato 4 settembre ore 17:00, si terrà Kepos, una passeggiata eneadica nel "giardino" archeologico di Cuma con una Lectio Magistralis a cura di Claudio Buongiovanni e Carlo Rescigno e una degustazione di vini dei Campi Flegrei a cura della condotta Slow Food Campi Flegrei. Domenica 5 settembre ore 21:00, concluderà il festival Rotta di Enea una Lectio brevis di Alessandro Fo e Filomena Giannotti, a seguire Concerto dal VI libro dell'Eneide con regia di Matteo Belli e musiche di Paolo Vivaldi, a cura dell'Associazione Cilento Arte. A presentare l'iniziativa, nell'ambito del Festival del Parco dei Campi Flegrei, il presidente dell'Associazione La Rotta di Enea, l'architetto Giovanni Cafiero e la referente Campania, la professoressa Maria Teresa Moccia di Fraia.