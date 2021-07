L'anima sostenibile di Videocittà con il tema "People and Planet". Presentata la quarta edizione della rassegna

(PRIMAPRESS) - ROMA - Videocittà, la rassegna nazionale dedicata ai trend dell’audiovisivo, in tutte le sue forme, è arrivata alla quarta edizione e approda a Roma Eur dal 15 al 19 settembre. L’appuntamento ideato da Francesco Rutelli – Presidente ANICA – e con la direzione artistica di Francesco Dobrovich quest’anno arriva al pubblico proponendo il tema “People and Planet” sviluppando il complesso rapporto tra uomo e pianeta in un’ottica di crescita e ripensamento, imprescindibile in questo periodo in cui la pandemia ci obbliga a nuove riflessioni, per una società solidale, responsabile e sempre più sostenibile a livello ambientale come ci hanno mostrato anche i recenti drammatici fatti con le alluvioni che hanno devastato la Germania Occidentale spazzando via interi borghi. Per Videocittà 2021 “People and Planet” non sarà solo un tema ma proprio una mission, grazie alla collaborazione con il progetto Ossigeno della Regione Lazio e la Fondazione Ecosistemi.Durante il Festival verranno calcolate tutte le emissioni di CO2 prodotte in collaborazione con la Fondazione Ecosistemi. Poi, grazie al progetto Ossigeno della Regione Lazio - che, con un investimento di 12 milioni di euro, mira a piantare su tutto il territorio regionale 6 milioni di nuovi alberi e arbusti autoctoni certificati. Ma ovviamente Videocittà è sopratutto avanguardia digitale e tecnologia. “Videocittà - ha spiegato Francesco Rutelli - è un Festival delle Immagini in movimento, dunque non si ferma mai! Ogni edizione riserva grandi novità: se le prime due, fuori della pandemia, hanno visto la partecipazione di oltre 400.000 persone ad eventi di alta qualità artistica e tecnologica, la 4a edizione, come la precedente, punta su un incontro tra esperienze visuali fisiche e online. Il tema portante sarà la sostenibilità: è prioritario per tutti, e proprio all'EUR, dove ci incontreremo, si svolgerà tra pochi mesi il G20, che dovrà dare grande spazio a queste sfide. Caratterizzante per il nostro Festival sarà l'incontro tra protagonisti di successo e nuovi talenti da scoprire: basta vedere la strada che hanno fatto alcuni dei nostri giovani ospiti degli anni scorsi, per capire la vocazione innovativa e l'importanza di Videocittà". Sin dal suo esordio la rassegna è stato un osservatorio sulle nuove figure professionali richieste dal mondo delle immagini. Francesco Dobrovich, direttore artistico del Festival: “Videocittà indaga l'influenza che oggi i contenuti audiovisivi sperimentali, artistici e digitali, possono avere sulla società attraverso la creatività di nuovi professionisti del settore. Saranno i giovani e gli innovatori i talenti che questa Videocittà 2021 proporrà al pubblico, perchè in un' epoca di cambiamento le nuove generazioni di professionisti si rivelano i più lucidi e consapevoli interpreti della contemporaneità nonché i migliori comunicatori di messaggi importanti e dirompenti. Per questo un tema etico e necessario come il rapporto tra uomo e pianeta, sarà esploso in una moltitudine di racconti, espressione della forza dell'audiovisivo come media in continua evoluzione". - (PRIMAPRESS)