Ivrea si prepara a “La Grande Invasione”, il festival della lettura che sarà aperto da Nicola Lagioia

(PRIMAPRESS) - IVREA - Dal 2 al 5 giugno Ivrea ospiterà la decima edizione de La Grande Invasione, il Festival della Lettura che si svolge nella città proclamata Capitale italiana del libro 2022. L’evento è organizzato da Marco Cassini e Gianmario Pilo, mentre Lucia Panzieri e Silvia Trabalza si occupano della sezione del festival dedicata a bambini e ragazzi, La Piccola Invasione. L’edizione di quest’anno sarà particolarmente ricca con oltre cento ospiti provenienti dal mondo della letteratura, del giornalismo, dell’illustrazione, del teatro, della cultura italiana che arriveranno anche dall’estero (come lo scrittore sud coreano Bae Myung-hoon, quello finlandese Pajtim Statovci e l’uruguaiana Fernanda Trías). In programma 120 incontri, 8 mostre e 45 lezioni. L’inaugurazione del 2 giugno è stata affidata a Nicola Lagioia, mentre il momento di chiusura a Stefania Auci.

Gli incontri e le letture vedranno tra i numerosi ospiti Silvia Ballestra, Giancarlo De Cataldo, Giorgio Fontana, Loredana Lipperini, Jonathan Bazzi, Ilaria Gaspari, Vincenzo Latronico, Giordano Meacci, Valeria Parrella, Marco Peano, Chiara Tagliaferri e Nadia Terranova.

Le 45 lezioni previste sono cicli di incontri dedicati a diversi argomenti, come il fumetto, la lettura dei dati e dei sondaggi, la scuola, la non-fiction ma anche il design, scienze musica e altre forme di arte. Nel programma anche mostre dedicate alla grafica e all’illustrazione, letture a cura di Massimo Popolizio, Corrado Fortuna, Fabio Stassi e Neri Marcorè. Chiusura della rassegna a cura della giornalista Simonetta Sciandivasci che incontrerà ospiti speciali: Michela Giraud, Riccardo Cotumaccio e Daria Bignardi.

La Piccola Invasione offre a bambini e ragazzi l’occasione preziosa di incontrare autori, di ascoltare storie e di divertirsi e inventarsi con l’illustrazione e l’immagine. In collaborazione con tutte le scuole di Ivrea crea occasioni di incontro per studenti e insegnanti. Il festival si svolgerà in diverse location della città di Ivrea. L’evento è sostenuto dalla Città di Ivrea e dalla Regione Piemonte, da Intesa Sanpaolo e Compagnia di San Paolo, Aeg Cooperativa, Azimut, Icas, Scuola del libro, Scuola Holden, Carbomech, Aircom, Progind, Matrix Mechatronics, Core Informatica, Osai, Message, Sirio Assicura, Dirivet. - (PRIMAPRESS)