Israele: andrà presto in mostra una spada di 4mila fa rinvenuta al largo di Monte Carmelo

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Al largo della punta di Bat Galim, ai piedi del Monte Carmelo, il subacqueo Shlomi Katzin, si è imbattuto in una scoperta archeologica di grande rilievo sui fondali sabbiosi smossi dalla corrente. Ancore di pietra e ferro, frammenti di stoviglie di ceramica e una spada con una lama lunga 1 metro. I reperti sono stati recuperati insieme all'Autorita per le Antichità Israeliane ed ora i ritrovamenti sono stati consegnati al Dipartimento del Tesoro Nazionale che ha promesso di esporla presto al pubblico.

Secondo Nir Distelfeld, ispettore dell'Unità per la prevenzione delle rapine dell'Autorità per le antichità israeliane, "La spada, che è stata conservata in perfette condizioni, è un reperto bello e raro ed evidentemente apparteneva a un cavaliere crociato. È stata trovata incrostata di organismi marini, ma apparentemente è fatta di ferro. È emozionante imbattersi in un oggetto così straordinario, che ti riporta indietro di 900 anni nel tempo in un'era diversa, con cavalieri, armature e spade. "La costa del Carmelo contiene molte insenature naturali che hanno fornito riparo alle antiche navi in ​​caso di tempesta e insenature più grandi attorno alle quali si sono sviluppati interi insediamenti e antiche città portuali, come Dor e Atlit", spiega Kobi Sharvit, direttore dell'archeologia marina dell'Autorità per le antichità israeliane.“Queste condizioni hanno attratto navi mercantili nel corso dei secoli, lasciando dietro di sé ricchi reperti archeologici. La spada recuperata di recente è solo uno di questi ritrovamenti.” ha concluso il dottor Sharvit. Il sito in cui sono state trovate le ancore e la spada è stato monitorato dall'Autorità per le antichità israeliane da giugno, quando è stato scoperto per la prima volta. I reperti del sito sono molto sfuggenti, poiché appaiono e scompaiono con il movimento delle sabbie. "La scoperta di reperti antichi da parte di nuotatori e subacquei ricreativi è un fenomeno in crescita negli ultimi anni, con la crescente popolarità di tali sport", ha affermato Sharvit.

“Il rilevamento subacqueo è dinamico. Anche la più piccola tempesta sposta la sabbia e rivela aree sul fondo del mare, seppellendone altre. È quindi di vitale importanza segnalare tali ritrovamenti e cerchiamo sempre di documentarli in situ, al fine di recuperare quanti più dati archeologici possibili. I reperti archeologici nel sito mostrano che serviva da piccolo ancoraggio naturale temporaneo per le navi in ​​cerca di riparo. L'identificazione dei vari reperti mostra che l'ancoraggio è stato utilizzato già nella tarda età del bronzo, 4.000 anni fa. La recente scoperta della spada suggerisce che la baia naturale fosse utilizzata anche nel periodo crociato, circa 900 anni fa. - (PRIMAPRESS)