Il ricordo di Leonardo Sciascia a 100 anni dalla nascita. Nelle pagine dei suoi romanzi c'è l'essenza del Novecento

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi, 8 gennaio, la ricorrenza della nascita dello scrittore siciliano Leonardo Sciascia. Figura discussa e riscoperta nel panorama intellettuale del Novecento, nacque a Racalmuto,in quell’esordio di anno del 1920,a soli pochi mesi prima della epidemia di influenza spagnola che flagellò anche il nostro Paese. L'autore de "Il giorno della civetta", ha dato un contributo importante alla letteratura italiana come romanziere e osservatore del nostro Paese. Libri come "La scomparsa di Majorana", "Il giorno della civetta", "A ciascuno il suo" sono dei classici della letteratura italiana del ventesimo secolo. Non a caso, Sciascia è uno degli autori prediletti dalle tracce alla maturità di ogni anno. Perché nello scrittore di Racalmuto, tra le sue pagine, c'è tutta l'essenza di ciò che è stato il Novecento italiano, almeno dal Dopoguerra in avanti. - (PRIMAPRESS)