Il Progetto di traduzione del Talmud Babilonese, il testo della cultura ebraica del pensatore contemporaneo Sacks

ROMA - L'appuntamento di domani martedì 15 dicembre, alle ore 17.30 sul web, sarà un un evento culturale di grande respiro che tratterà il Progetto di Traduzione del Talmud Babilonese.

Si tratta della traduzione digitalizzata in lingua italiana del testo fondamentale della cultura ebraica non solo in campo religioso ma in ogni aspetto della conoscenza umana sul pensiero contemporaneo di Jonathan Sacks, il leader religioso internazionale, scrittore e rispettata voce morale, rabbino capo delle Congregazioni Ebraiche Unite del Commonwealth dal 1991 al 2013. Il rabbino Sacks, dichiarato cavaliere dalla regina Elisabetta II nel 2005 e reso Pari a Vita grazie al suo seggio nella Camera dei Lords nell’ottobre 2009, è scomparso lo scorso 7 novembre.

L’evento in streaming vedrà protagonisti studiosi, letterati, alti esponenti del mondo religioso, della cultura e accademici che cercheranno di sviluppare intorno alla vita ed al pensiero di Sacks una riflessione valoriale sugli elementi costitutivi dell'identità personale e sociale. Ai saluti del professor Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e della Ricerca, seguirà l’introduzione del Rav Riccardo Di Segni, Rabbino Capo di Roma e Presidente Progetto Traduzione Talmud Babilonese e della prof.ssa Clelia Piperno, direttrice Progetto Traduzione Talmud Babilonese. Interverranno, tra gli altri, Stefania Giannini, vice direttrice generale UNESCO con delega Educazione, Maurizio Molinari, direttore de La Repubblica, la scrittrice Elena Loewental e Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale ISTAT.

Il Progetto di traduzione del Talmud Babilonese in italiano è stato siglato con un protocollo di intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MIUR, il CNR, e l'UCEI – CRI firmato il 21 Gennaio 2011.