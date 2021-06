Il "Pensées en voyage" di Signoretti e Papa al Museo Archeologico delle Marche 

(PRIMAPRESS) - ANCONA - Al Museo Archeologico Nazionale delle Marche, l’ 8 luglio si presenta il libro Pensées en voyage di Felice Signoretti e Giandomenico Papa, con la partecipazione del critico letterario Massimo Raffaeli che dialoga con gli autori. Il 15 luglio va in scena la rappresentazione musicale e teatrale, Alla ricerca del Vello d’Oro a cura dell’Associazione Musica Antica e Contemporanea. Il 22 luglio sarà la volta di Fatti non foste a viver ...ma per seguir...seguendo Dante nel cammino alto e silvestro dal risveglio nella selva alla ascesa all'Empireo per ficcar lo viso per la luce etterna, a cura di Massimo Lopez, membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale con sede ad Ancona. Introduce Catia Baldinelli, Coordinatrice del Comitato Scientifico IEDC di Ancona e la giornalista Carmela Mariella. - (PRIMAPRESS)