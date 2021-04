Il mandarino che conquista l'Italia. Premiato all'Onu il video per la Giornata mondiale della lingua cinese

(PRIMAPRESS) - ROMA - I dati economici della Cina hanno fatto registrare nel primo trimestre un significativo e sorprendente rialzo del Pil sino a raggiungere il +18,3% mettendosi alle spalle la tragedia della pandemia e la crisi generata tra il 2019 e il 2020. L’exploit del colosso asiatico ha spinto anche l’export europeo aprendo corridoi significativi per le aziende UE. Uno scenario che ha visto protagonista anche l’Italia creando un effetto ricaduta anche sull’interesse verso l’apprendimento della lingua cinese per intensificare gli scambi tra i due paesi.Il 20 aprile scorso si è celebrata la Giornata Mondiale della Lingua Cinese istituita dall’Onu ed è stata anche l’occasione per fare il punto su quello che è stato definito come il “miracolo linguistico” che ha pervaso anche la scuola del nostro paese. Secondo l’ultimo rapporto del Ministero dell’Istruzione, sono oltre 27 mila i ragazzi che hanno scelto di studiare il mandarino. Nel nord italia, con più forte presenza di aziende indirizzate verso l’export, il 46% degli istituti scolastici superiori hanno un corso di lingua cinese. Ad insegnarlo sono in media 1,9 docenti per scuola, sia italiani che madrelingua. Il 41% ha già inserito il cinese tra le materie dell’esame di maturità.Il 20 aprile scorso in una cerimonia tenuta all’Onu, è stato premiato il video (il cui link è riportato sotto) dedicato alla Giornata Mondiale della Lingua Cinese diretto e prodotto da Davide Ronaldo e Gioia Forti con la fotografia di Alessandro Tosatto. https://drive.google.com/file/d/1ipUR5tBDWNV4Wgb5bJEUWB0wxevhK6Z-/view?usp=sharing - (PRIMAPRESS)