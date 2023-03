Il film 'Lezioni di Piano' compie trent'anni e un volume celebra la pellicola che vinse tre Oscar

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono trascorsi trent'anni dall'uscita del film Lezioni di Piano della regista Jane Campion e che valse l'Oscar di migliore attrice ad Anna Paquin. Il film racconta dell'amore passionale tra una ragazza muta ed uno sconosciuto al quale insegna a suonare il pianoforte. Oggi l'Università di Teramo e la Rome Film Acadeny presentano un libro monografico di Paola Besutti e Gabriele Marcello (Gremese Editore) "Lezioni di Piano" in occasione del trentannale del film. L'incontro moderato da Piero Spila e Luca Aversano, si terrà presso la libreria Spazio Sette in via dei Berbieri 7 a Roma. - (PRIMAPRESS)