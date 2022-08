Il falso manoscritto dei “Satelliti Medicei” di Galileo all’Università del Michigan. La scoperta dopo 90 anni

(PRIMAPRESS) - USA - Un duro colpo per gli USA come quello che in Italia svelò i falsi Modigliani. Un manoscritto attribuito per 90 anni a Galileo Galilei e conservato con orgoglio all'Università del Michigan era in realtà un falso, realizzato nel secolo scorso. La scoperta riguarda gli appunti sull' avvistamento dei "satelliti medicei", cioè di quattro satelliti maggiori di Giove, scoperti da Galileo nel 1610. Per molti anni la biblioteca dell'Università aveva considerato questo manoscritto come uno "dei grandi tesori" della sua collezione richiamando centinaia di studiosi da tutto il mondo. L'osservazione di corpi orbitanti attorno a un altro corpo che non fosse la Terra era una teoria vera ma il documento che ne riportava lo studio era un falso. - (PRIMAPRESS)