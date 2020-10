I 100 anni della nascita di Gianni Rodari ricordati dal ministro Dario Franceschini: "Genio della fantasia"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Genio assoluto della fantasia": così il ministro della Cultura, Dario Franceschini ha voluto ricordare lo scrittore Gianni Rodari, a 100 anni dalla nascita.

"Straordinario scrittore, pedagogista, autore per bambini e ragazzi, inventore di favole e filastrocche. Intellettuale a tutto tondo che ha rivoluzionato la letteratura per l'infanzia rendendola vivace e divertente",dice Franceschini. L'omaggio allo scrittore corre anche in rete e sui media: citazioni riprese dai social, il doodle di Google e con Rai Ragazzi 5 puntate speciali dell'Albero Azzurro, per altrettante filastrocche che continuano a far parte di quel bagaglio di racconti di almeno tre generazioni di genitori. - (PRIMAPRESS)