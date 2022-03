Giornata dell’Unità Nazionale: al Campidoglio “I Simboli della Repubblica”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mercoledi 16 marzo alle ore 11, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, si terrà l’evento "I Simboli della Repubblica”, promosso dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina e dall’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Ancri) per celebrare la “Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera”.

L’appuntamento, moderato dal Prefetto Francesco Tagliente, delegato Ancri ai rapporti istituzionali, prenderà il via con “Canto degli italiani” intonato dal Tenore Francesco Grollo nella versione originale. Previsti gli interventi istituzionali della Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, del Presidente dell’Ancri Tommaso Bove, del Questore di Roma Mario Della Cioppa, del Vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, del Vicesindaco di Roma Silvia Scozzese e del Prefetto di Roma Matteo Piantedosi. - (PRIMAPRESS)