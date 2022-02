Formazione: parte il terzo modulo di Msp Ferrara per dirigenti sportivi con i tutor Coni-Sport e Salute

(PRIMAPRESS) - FERRARA - Dopo il successo dei primi due moduli dedicati alla formazione delle competenze manageriali per lo sport sociale nelle aree territoriali, organizzato per la prima volta dall'ente di promozione sportiva Msp Italia, con un format condiviso con Sport e Salute SpA, il prossimo 24 marzo partirà il terzo modulo che vedrà impegnati come tutor i docenti della Scuola dello Sport di Roma Coni-Sport e Salute SpA, Giovanni Esposito, Valter Borellini, Leonardo Zizzi, Fabio Romei. "L'esperienza dei primi moduli per dirigenti sportivi, conclusi il 13 febbraio scorso a Comacchio, nella sala conferenze della Manifattura dei marinati, alla presenza dell’assessore allo Sport Emanuele Mari, - spiega Sara Libon, responsabile del coordinamento del progetto formativo di Msp Ferrara - è stata indirizzata alle associazioni sportive dilettantistiche affiliate a livello locale e distribuite su tutto il territorio nazionale, società sportive o circoli sportivi affiliati, insegnanti di Educazione Fisica, studenti o neolaureati in Scienze Motorie, personale operante all’interno di organizzazioni sportive e in enti di promozione sportiva. La durata del corso - prosegue Libon - è struurata con 22 ore complessive, di cui 14 online e 8 ore in presenza, e affronta argomenti relativi alla gestione, l'organizzazione e lo svolgimento degli eventi sportivi ma approfondisce anche tutti gli aspetti e i vincoli amministrativi, fiscali e giuridici. Info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . - (PRIMAPRESS)