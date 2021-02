Formazione internazionale: per Expo Dubai aperto un bando della Crui rivolto agli studenti universitari italiani

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Commissariato italiano per Expo 2020 Dubai , in collaborazione con la Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane), annuncia l’avvio del percorso di selezione del “Programma Volontari” del Padiglione Italia all’Esposizione Universale, al via il 1° ottobre di quest’anno.Si tratta di un’occasione di formazione unica offerta agli studenti universitari (tra i 21 e i 28 anni di età) per ampliare le proprie conoscenze ed esperienze in ambito internazionale, contribuendo all’organizzazione e alla gestione della partecipazione italiana al più importante evento globale mai organizzato nell’area che comprende Medio Oriente, Africa e Asia Meridionale.Il programma ha l’obiettivo di coinvolgere le migliori risorse delle Università italiane e di creare una comunità di volontari-in-formazione che contribuirà ad accogliere e a orientare i visitatori del Padiglione Italia durante i sei mesi di Expo Dubai.Il bando di partecipazione è consultabile sul sito https://italyexpo2020.it/italys-expo-2020-volunteers-programme/ - (PRIMAPRESS)