Formazione: il Recovery Plan finanzierà con un miliardo di euro il profitto scolastico

ROMA - Il Recovery permette investimenti che sarebbero stati impossibili e impensabili fino a pochi giorni fa. Tutto il piano è un investimento sul futuro e sulle nuove generazioni". Così Draghi alla Camera (in Senato nel pomeriggio). "Ai giovani dobbiamo garantire welfare, casa e occupazione sicura. Il piano garantisce in maniera equa e adeguata il diritto allo studio, quasi un miliardo per borse di studio". Sul tavolo anche il potenziamento del Made in Italy,banda larga,Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, proroga superbonus al 2023.