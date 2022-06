Elogio de La Radio tra Storie e Curiosità nel libro del giornalista Gianni Garrucciu

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tra i media tecnologici non c’è nessun altro che può vantare una storia così lunga. Almeno finora. La radio affonda le sue radici nel 1924 in quell’epoca di scoperte di inizio ‘900 dell’era moderna e ancora oggi riesce a vincere la sfida del tempo con i new media. Gianni Garrucciu nell’incipit del suo saggio “La radio, storie e curiosità per chi la fa e l’ascolta, dalla valvola al web” appena pubblicato da Santelli Editore, lancia un sasso nello stagno dei valori da conservare come memoria storica dell’evoluzione dei tempi: “Non possiamo ancora definire la Radio come Patrimonio dell’Umanità ma si può certamente individuare nel mezzo radiofonico una fonte inesauribile di comunicazione fra i popoli”, scrive l’autore che da giornalista ha conosciuto il “mezzo” nella sua lunga carriera in Rai. Con un pizzico di garbata ritrosia che segna il rispetto di Garrucciu per la radio dell’informazione, definisce manuale il volume che sarà presentato domani 7 giugno (ore 17) presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica di Santa Maria Sopra Minerva ma è molto di più perché è una lettura di antropologia culturale dove nel corso di un secolo c’è una lettura in filigrana delle trasformazioni di una società persino nei periodi più bui. La seconda parte del libro è dedicata alle trasformazioni impresse dal’uso degli smartphone e dei social media da Instagram a Facebook immaginando la radio del futuro. Con l’autore domani saranno presenti Gianni Marilotti, Presidente della Commissione dell’Archivio Storico del Senato, Andrea Vianello, Direttore Radio Rai e GR, Angela Mariella, Direttore di Isoradio, Andrea Borgnino, Responsabile Editoriale Rai PlaySound e l’ex deputato Gerardo Bianco. - (PRIMAPRESS)