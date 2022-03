Edu 2022: è l'anno dell'arte per il programma Giovani Unesco che sarà presentato alla Luiss

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà presentato sabato 19 marzo a Roma, presso la LUISS , Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, il programma nazionale EDU 2022 che l'Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO (AIGU) dedica annualmente al Patrimonio. Il tema della conferenza, che si svolgerà in presenza e in diretta streaming sui canali social dell'Associazione a partire dalle ore 10,30, sarà rivolto esclusivamente alla Cultura, al fine di mettere in luce il suo essere fonte di benessere e nuova energia per una società inclusiva e sostenibile. Vi prenderanno parte Alessandro Luciani e Vladislava Zueva (AIGU), Chiara Bocchio (Giovani UNESCO), Pietro Bova (EDU-UNESCO). - (PRIMAPRESS)