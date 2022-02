Cultura: verso la Giornata della Lingua Cinese indetta dalle Nazioni Unite per raccontarne la storia

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Si celebrrerà il prossimo 20 Aprile la Giornata della lingua cinese indetta dalle Nazioni Unite. Il festival è organizzato dalla sede europea del China Media Group (CMG Europe) e dall'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra e dalla Missione permanente della Repubblica popolare cinese presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra e da altre organizzazioni internazionali in Svizzera.

Il tema di quest'anno è "China Chic", una versione moderna dell'eredità tradizionale cinese dei giovani di tutto il mondo. "La Cina - si legge nel comunicato che celebra la giornata in tutto il mondo - ha continuato a progredire e innovare, elementi culturali storici unici sono stati adattati per adattarsi alle tendenze più recenti, con le generazioni più giovani sempre più consapevoli delle differenze regionali".

L'organizzazione del Festival ha invitato qualsiasi madrelingua cinese da tutto il mondo ad inviare un video originale che mostri la bellezza delle tradizioni cinesi e come sono ora incorporate nel mondo moderno.

Alcune delle opere premiate saranno selezionate per un programma speciale di un'ora mercoledì 20 aprile, nella cerimonia di chiusura della Giornata della lingua cinese delle Nazioni Unite di quest'anno. Il programma sarà successivamente trasmesso in streaming su CMG e sui canali di social media ufficiali delle Nazioni Unite. - (PRIMAPRESS)