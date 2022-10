Cultura: Premio Istituto Affari Internazionali per Energia, Europa e Difesa. Due riconoscimenti speciali a Metsola e Picierno

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il prossimo 9 novembre a Roma si terrà l’evento conclusivo del Premio IAI 2022 dal titolo L’Ucraina e i confini in un mondo interconnesso. Questa occasione vedrà la partecipazione di Roberta Metsola e Pina Picierno, alle quali sarà conferita una menzione speciale nelle rispettive cariche di Presidente e Vicepresidente del Parlamento europeo, “per essersi sin dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina schierate fermamente a favore dell’indipendenza, l’integrità territoriale, la libertà e la democrazia in Ucraina, con la proposta di un’immediata entrata del Paese nell’Unione europea, nobilitando così le istituzioni europee”. All’evento – che si svolgerà alle ore 15 nello Spazio Europa gestito dall’Ufficio d’informazione per l’Italia del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea – parteciperanno inoltre, insieme al direttore e al presidente dello IAI, Nathalie Tocci e Ferdinando Nelli Feroci, Agnese Pini, direttrice responsabile dei quotidiani di Editoriale Nazionale, Yaryna Grusha, scrittrice e docente all’Università Statale di Milano, Nataliya Kudryk, corrispondente in Italia di Radio Free Europe/Radio Liberty, Nona Mikhelidze, responsabile di ricerca IAI, Olga Tokariuk, giornalista e non-resident fellow al Center for European Policy Analysis (CEPA) e Anna Zafesova, saggista e giornalista. A condurre l’evento sarà la giornalista e conduttrice de La7, Flavia Fratello - (PRIMAPRESS)