Cultura: i 15 anni della Casina di Raffaello a Villa Borghese di Roma. Un programma di eventi dedicati alla lettura

(PRIMAPRESS) - ROMA – La Casina di Raffaello di Villa Borghese a Roma compie 15 anni. Un traguardo raggiunto dallo Spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura e che fino al 28 marzo realizzera uno speciale programma per celebrare l'evento. Il programma, naturalmente dovrà fare i conti con le misure anti-Covid e quindi gran parte sarà on line. Tema centrale sarà il Libro e la Lettura declinato in tre momenti: Il Gioco (8-14 marzo), Gli animali (15-21 marzo), Il Giardino (22-28 marzo). Per tre settimane, ogni giorno le pagine Facebook di Casina verranno animate da tanti interventi e contributi on line, con post, video, ricordi, tutorial e approfondimenti. Accanto al programma digitale, ogni martedì e giovedì pomeriggio, continueranno a svolgersi, a cura delle educatrici di Casina, anche i laboratori in presenza gratuiti dedicati ai bambini dai 4 agli 11 anni compiuti. - (PRIMAPRESS)