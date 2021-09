Cosenza: assegnate le borse di studio "Mina Larocca" alle studentesse Rita Francioso e Alice Graziano

Mina Larocca

E' dedicata alla memoria di Mina Larocca, la borsa di studio dedicata alla formazione universitaria di studenti universitari che è stata consegnata ieri nella località cosentina di Corigliano-Rossano. Si tratta della prima borsa di studio intitolate a Mina Larocca, il direttore generale di Anica scomparsa prematuramente nel 2020, e che la famiglia ha voluto istituire per sostenere gli studi di formazione universitaria per favorire la scala sociale. La borsa di studio, dunque, è destinate a sostenere due studentesse o studenti meritevoli dell'ultimo anno del Liceo scientifico di Rossano, scuola che la stessa Mina ha frequentato prima di spostarsi a Roma per frequentare l'Università. L'intenzione che ha ispirato questo importante riconoscimento è onorare il nome della giovane dirigente scomparsa, aiutando i giovani a realizzare un progetto di vita che, come lei, hanno scelto la strada dell'impegno nello studio, anche allontanandosi da casa, con profitto e determinazione. Il ricordo di Mina ha reso commovente e partecipata la cerimonia di consegna delle due borse consegnate dal rappresentate dal Dirigente Antonio Franco Pistoia e dal Professore Pierluigi Labonia – e dell'Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune Donatella Novellis. Ad ottenere la la borsa di studio "Mina Larocca" sono state le studentesse Rita Francioso e Alice Graziano che hanno ricevuto premio e congratulazioni da Alessandro Melidoni, figlio quindicenne di Mina, affiancato dal padre Francesco e dalle zie, da Francesca Medolago Albani per ANICA e Maurizio Lopez per ANICA Servizi e accompagnate dal videomessaggio di saluto e auguri di Francesco Rutelli, Presidente ANICA. Rita Francioso frequenterà Ingegneria biomedica a Firenze e Alice Graziano seguirà il corso di studi di Scienze biologiche a Ferrara, con l'intenzione di accedere a Medicina e Chirurgia al secondo anno.