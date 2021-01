Commemorazione del Giorno della Memoria: l’appuntamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri su YouTube

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 27 gennaio ricorre il Giorno della Memoria, dedicato alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto. Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto. È stato così designato dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005, durante la 42ª riunione plenaria.

Gli appuntamenti che solitamente hanno accompagnato la commemorazione, quest’anno saranno ridotti per la pandemia. Martedì 26 gennaio (ore 11) si svolgerà a Largo Chigi, presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Tavola rotonda dal titolo “Fascismi di ieri e fascismi di oggi”, alla presenza del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Presidente dell’UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane).L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sulla piattaforma social YouTube di Palazzo Chigi. - (PRIMAPRESS)