CNR: Maria Chiara Carrozza nominata presidente dell’Istituto di ricerca

ROMA - È Maria Chiara Carrozza la nuova presidente del CNR. Una nomina che arriva dopo due mesi di vuoto provocato dalla decadenza di Massimo Inguscio. La nomina di Carrozza che sarà in carica per quattro anni è arrivata con la firma del decreto da parte della ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. "Voglio augurare buon lavoro alla neo presidente e ringrazio il presidente Massimo Inguscio per il grande lavoro svolto in questi anni" ha detto la ministra Messa. "Con questa nomina il Cnr torna a essere nel pieno delle sue funzioni organizzative e gestionali, oltre che scientifiche. Il ruolo che questo ente sarà chiamato a svolgere nei prossimi anni sarà strategico per la crescita di tutto il Paese e per la competitività internazionale: dovrà essere un vero motore, in modo trasversale su tante tematiche e settori, per valorizzare e fare emergere le tante potenzialità che esistono nel sistema della ricerca italiana".