Celebrazioni: i 100 anni del Milite Ignoto. Il viaggio in treno di quella salma da Aquileia al Vittoriano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un secolo da quell'ottobre 1921 quando una donna vestita di nero abbraccia le 11 bare una per una. Sulla seconda appoggia lo scialle, davanti alla decima si accascia gridando il nome del figlio. Sarà questa salma a prendere la via della Capitale con un lungo viaggio in treno che ha fatto sosta in ogni stazione lungo tutto lo stivale. il suo viaggio in treno da Aquileia alla basilica di santa Maria degli Angeli a Roma e poi al Vittoriano, è uno degli avvenimenti più intensi e simbolici della nostra storia contemporanea. Forse il momento più unificante, quello in cui tutti gli italiani si sono riconosciuti come nazione, accomunati da una stessa identità fondata sul dolore, la pietà, la speranza. Un popolo che elaborava il lutto di tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale. - (PRIMAPRESS)