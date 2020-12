Cantiere Giovani, al via le attività del "Cantiere Virtuale"

(PRIMAPRESS) - Il Cantiere non si ferma! Nonostante lo stop alle attività in presenza per l'emergenza Covid, il centro Il Cantiere di Frattamaggiore (NA) continua la sua programmazione lanciando un fitto programma settimanale di incontri online e attività in diretta streaming dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 21, spostandosi dallo spazio fisico a quello virtuale. Cinque giorni a settimana per quattro ore al giorno coinvolgeranno il pubblico fino a febbraio 2021 in attività ad accesso gratuito che vanno dai corsi di lingua spagnola e inglese ai laboratori di cucina dal mondo, dalle lezioni di yoga e antistress all’arte e pedagogia. Ma non solo, incontri rivolti ai giovani con uno spazio d’informazione su opportunità di formazione, lavoro e volontariato, dirette con insegnanti e istituzioni per approfondire i temi della scuola, oltre ad attività ludiche per i più piccoli. Il Cantiere Virtuale presenta un calendario di iniziative rivolte a tutte le fasce di età ospitando artisti, insegnanti, educatori, volontari e istituzioni, sulle pagine Facebook e Instagram del Centro “Il Cantiere” e sul canale YouTube dell’organizzazione non-profit Cantiere Giovani. Non mancano i format e gli eventi legati allo spettacolo, alla cultura e alla musica: ogni venerdì dalle 20.30 il palcoscenico virtuale è affidato al duo Aldolà Chivalà, conduttori d’eccezione che introdurranno ogni settimana esibizioni di musicisti, attori e performer. Venerdì 11 dicembre sarà con loro il sassofonista e compositore partenopeo, Daniele Sepe. Cantiere culturale è la rubrica di Elena Gimmati e Mimmo Vitale in cui si ospitano ogni settimana (il giovedì dalle 20 alle 21) autori, artisti, scrittori e poeti. Artèpedagogia è, invece, il progetto di Maria D’Ambrosio - docente di Pedagogia della Comunicazione all'Università Suor Orsola Benincasa - che ogni giovedì dalle 19 alle 20 esplora la dimensione pedagogica dell'arte in tutte le sue forme, coinvolgendo esperti, docenti e artisti. Il programma del Cantiere Virtuale apre anche una finestra sul mondo con diverse iniziative, come i corsi di lingua straniera Conversazioni in Inglese “Let’s talk in English” (ogni martedì dalle ore 17 alle 18) a cura dello staff poliglotta di Cantiere Giovani e Conversazioni in Spagnolo “Vamos a hablar en español” (il mercoledì dalle 17 alle 18) con Sandra Ropero Portillo, madrelingua spagnola. Il mondo è casa tua ovvero volti, storie e persone del territorio che raccontano paesi e culture straniere (giovedì 17-18) e Cucina dal mondo e del territorio (venerdì 19-20) dove gli ospiti di Antonella Pellino prepareranno deliziose ricette provenienti da tradizioni apparentemente lontane. C’è inoltre un tempo per rilassarsi con Rita Macedo, volontaria originaria del Portogallo, che ci condurrà nelle atmosfere zen con lezioni di Yoga (martedì 20-21) e gli Incontri antistress (mercoledì 20-21) con lo psicologo Tammaro Capuano che spiegherà come combattere ansia e stress con esercizi di respirazione e rilassamento. Quattro appuntamenti settimanali verranno dedicati anche alla cittadinanza e all’ambiente con Diritti e Opportunità a cura di Federconsumatori (il mercoledì dalle 19 alle 20); Microfono aperto sul territorio (venerdì 17-18.00) per raccontare le difficoltà delle diverse realtà economiche e sociali in epoca Covid; Cooperare per lo sviluppo locale (venerdì 18-19) rubrica a cura del CSL - Coordinamento per lo Sviluppo Locale, in cui organizzazioni e istituzioni fanno fronte comune per lo sviluppo del territorio e Svolta sostenibile (giovedì 18-19.00) dove si affronterà il tema della cementificazione selvaggia e dello sviluppo sostenibile. Per saperne di più su tirocini, formazione e volontariato all'estero, ricerca lavoro ci sono le rubriche del martedì Sportello Europa (mar 18-19.00) e Opportunità ai Giovani (ore 19-20). Al Cantiere Virtuale si affrontano anche temi legati al mondo della scuola, della famiglia e alle nuove generazioni con tre diverse rubriche il lunedì: Scuola e Comunità (ore 17-18), Genitori e Figli (ore 18-19) e Giovani protagonisti del cambiamento (ore 19-20). Inoltre due spazi dedicati ai più piccoli con Giochi da tavolo on-line (il lunedì dalle 20 alle 21) e Bambini in Gioco (ogni mercoledì dalle 18). - (PRIMAPRESS)