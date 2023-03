Buoni turismi per una buona crescita dell'area vesuviana

(PRIMAPRESS) - “Buoni turismi per una buona crescita. Verso la costruzione di itinerari turistici nel Parco Nazionale del Vesuvio” è il tema del corso ASTA (Alta Scuola di Turismo Ambientale) promosso da “Mnemosyne3D” in partnership, tra gli altri, con la Fondazione Pomigliano Jazz, che ha avviato con successo l’esperienza degli itinerari “Green Jazz”, di cui si parlerà in particolare nell’incontro del 7 marzo 2023. Il corso di formazione e qualificazione dell’offerta turistica – ospitato dal Castello Mediceo di Ottaviano dal 14 febbraio all’8 marzo 2023 – curato da Vivilitalia, società di Legambiente che si occupa di ricerca e analisi nel settore del turismo, si inserisce tra le iniziative avviate dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio per l’attuazione della “Carta Europea del Turismo Sostenibile”. Il progetto è promosso da Mnemosyne3D, innovativa realtà di servizi per i Beni Culturali, in partnership con Fondazione Pomigliano Jazz, Vivilitalia, Legambiente Campania e Slowfood. Partendo dagli itinerari “Green Jazz” realizzati dal 2011 nelle varie edizioni di “Pomigliano Jazz in Campania”, il percorso di “Mnemosyne3D” punta a valorizzare – anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie – le risorse culturali cosiddette “minori” dell’area Vesuviana: percorsi archeologici e storico-artistici, enogastronomici e ovviamente ambientali. Al focus di martedì 7 marzo parteciperà il presidente della Fondazione Pomigliano Jazz Onofrio Piccolo, che insieme a Giuseppe Pesce inquadrerà l’esperienza avviata e consolidata in questi anni intorno al festival. Maria De Falco e Maria Laura Nappi di Mnemosyne3D presenteranno invece il progetto di fruizione integrata e digitalizzazione delle risorse culturali e naturali. Seguirà un laboratorio operativo sullo sviluppo di reti per la valorizzazione del territorio, coordinato dalla tutor del corso Maria Novella Sbaraglia.Mercoledì 8 marzo sarà invece la volta di una serie di tecnici ed operatori che presenteranno i più innovativi modelli di mobile applications, ovvero app per tracciare itinerari e costruire reti di informazioni e di servizi, utili alla promozione del turismo e del territorio.Le sessioni del corso, ad accesso gratuito, si svolgono presso il Palazzo Mediceo di Ottaviano (via Palazzo del Principe), sede dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, nelle giornate di martedì 7 e mercoledì 8 marzo 2023 (ore 9:30-13:00 e 14:30-18:00); per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Il progetto è finanziato da fondi comunitari, nazionali e regionali nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020 (Obiettivo Specifico 6.8 “Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”; Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”). - (PRIMAPRESS)