Bianchi (Scuola): “Gli esami saranno rigorosi e non raffazzonati”. Introdotta la tesina “ragionata”

ROMA - Per il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi quest'anno gli esami di maturità e di terza media saranno in presenza: "Chiediamo fin da subito che i ragazzi e i consigli di classe concordino un tema su cui sviluppare un elaborato. Non è una tesina raffazzonata, gli studenti lo scriveranno in 40 giorni e dopo 15 giorni andranno davanti al consiglio di classe, con un membro esterno per esporre il lavoro". Dunque gli esami di maturità e terza media, saranno rigorosi, e in presenza. "Non è maturità aspettare l'apertura di una busta ad occhi chiusi, sarà finalmente una prova di maturità seria e rigorosa in cui si dimostrerà di essere capaci di portare sul tavolo il proprio lavoro".