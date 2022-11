Arte sacra: ritrovato un codice miniato del 1633 appartenuto al cardinale Scipione Borghese. Era stato trafugato

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Una segnalazione ha fatto ritrovare dai carabinieri di Firenze, un antico manoscritto miniato che era stato rubato. Il volume, presso una casa d'aste, è un codice miniato che era stato realizzato per il cardinale Scipione Borghese nel 1633. Un volume di grandi dimensioni, con capilettera istoriati e figurati da padre Francesco da Ischia. Il manoscritto era stato trafugato in epoca imprecisata dalla Chiesa di Santa Maria del Gesù ed ora è stato restituito al Centro Culturale dei Frati Minori della Provincia di San Bonaventura presso l'Ara Coeli a Roma. Il bene era stato messo in vendita da una persona che lo aveva ereditato ma estranea all'illecito. - (PRIMAPRESS)