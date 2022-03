Arte: la Russia chiede la restituzione di opere di Tiziano date in prestito a Palazzo Reale di Milano

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - Il ministro russo della Cultura ha chiesto la restituzione di tutti i prestiti in essere devono essere restituiti dall' estero in Russia". Lo ha scritto il direttore dell'Ermitage al direttore di Palazzo Reale a Milano per riavere le opere russe prestate per la mostra su Tiziano. Il ministro della Cultura Dario Franceschini rispondendo ai cronisti sulle mostre in corso ha detto: "Mi pare evi- dente che quando un proprietario chiede la restituzione delle proprie opere queste debbano essere restituite". - (PRIMAPRESS)