Arte: la ”Muta”, il dipinto di Raffaello della Galleria Nazionale di Urbino andrà in prestito a Londra per due mesi

(PRIMAPRESS) - URBINO - Dall'appartamento della Duchessa, al piano nobile della Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, il Ritratto femminile di Raffaello - la figura dipinta su tavola nei primi anni del XVI secolo nota anche come La Muta -tra aprile e luglio 2022 sarà protagonista di una trasferta a Londra che la terrà temporaneamente lontana dal museo marchigiano. Per vedere l'opera nella sua location naturale, prima della partenza, c'è tempo fino a martedì 22 marzo, poi di nuovo da domenica 7 agosto. Il prestito del dipinto -afferma Luigi Gallo, Direttore della Galleria Nazionale delle Marche è connesso alla politica di collaborazione tra la nostra galleria e il museo londinese, che ha permesso di esporre ad Urbino capolavori come la Madonna Aldobrandini e la Madonna Mackintosh in occasione della mostra che, tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 aprì le celebrazioni raffaellesche, proprio nella sua città natale». Secondo impegni assunti dalla precedente direzione della Galleria, il capolavoro di Raffaello parteciperà infatti alla mostra “Raphael” in programma dal 9 aprile fino al 31 luglio 2022 nelle prime otto sale della National Gallery di Londra. Nella capitale inglese convergerà una selezione di opere dell’artista urbinate provenienti, oltre che dalla Galleria Nazionale delle Marche, anche dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla Galleria degli Uffizi di Firenze, dai Musei Vaticani di Roma, dalla National Gallery of Art di Washington, con l’obiettivo di fornire un’opportunità di comprendere l'abilità, la creatività e l'ingegnosità di Raffaello. - (PRIMAPRESS)