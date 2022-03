Arte: l'archietettura e l'arte del '900 raccontata da Mattia Martinelli in "Domanipress Time Machine"

(PRIMAPRESS) - MILANO - Mattia Martinelli titolare insieme a Roberta Tagliavini della Galleria d'Arte Robertaebasta del distretto milanese di Brera, dà il via ad una rubrica "Domanipress Time Machine" dedicata all’arte all’interno del magazine di lifestyle Domanipress disponibile in versione video online anche sul portale. Nel primo episodio di Domanipress Time Machine, dedicato all'architettura del '900, Martinelli viaggia nel tempo per scoprire la storia del Gruppo Memphis Design di Milano, un collettivo italiano di design e architettura fondato da Ettore Sottsass, attivo tra il 1981 e il 1987. - (PRIMAPRESS)