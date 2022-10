Archivi aperti di palazzi storici con “Carte in dimora” per l’8 ottobre in tutto il Paese

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sabato 8 ottobre in tutta Italia si svolgerà "Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro". Si tratta di una iniziativa che consentirà al pubblico di visitare oltre 80 archivi storici privati situati in castelli, rocche, e ville iscritte all'ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane). L'evento è in collaborazione con la Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e con l’Associazione Nazionale Case della Memoria, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura e si propone come un insolito prologo a “Domeniche di carta”, promossa da diversi anni dal Ministero della Cultura, che il 9 ottobre, invece, vedrà l’apertura di Biblioteche pubbliche ed Archivi di Stato.

Tra gli eventi si segnalano quelli della sezione Piemonte e Valle d’Aosta che partecipa a questa prima edizione di Carte in dimora con sette soci che – in sei sedi – aprono al pubblico archivi differenti tra di loro, ma complementari e rappresentativi per ricomporre episodi del nostro passato,momenti di vicende pubbliche e private di famiglie e personalità che hanno contribuito a tessere la storia, l’economia e l’imprenditoria del Piemonte e d’Italia.

Nel Torinese saranno visitabili: Il Castello di Pralormo (dove archivi e biblioteca sarnno visitabili anche il 9) e Casa Lajolo a Piossasco.

A Biella Palazzo Lamarmora ( che accoglierà nelle sue sale anche documenti e manoscritti della Fondazione Sella) apre l'Archivio della Famiglia Piacenza a Pollone mentre nell'alessandrino sarà la Tenuta La Marchesa a Novi Ligure, e il Castello di Piovera ad aprire le biblioteche.