Archeotour: alla scoperta delle storiche Mura Aureliane di Roma guidati dalla musica

ROMA - Le Mura Aureliane sono una stratificazione della storia di Roma. Domenica 26 settembre con il programma "Intorno alle Mura" le mura saranno centro di una speciale giornata di eventi, concepita per invitare romani e turisti a scoprire o riscoprire questo straordinario complesso monumentale. Fatte erigere dall'imperatore Aureliano tra 271 e 275 per la difesa della città, le Mura, originariamente si sviluppavano per 18.837 chilometri, di cui oggi poco più di dodici conservati. Il circuito difensivo costruito in tutta fretta, inglobando monumenti preesistenti, nei secoli è stato oggetto di vari interventi, da quelli di restauro voluti dai Pontefici fino alle parziali demolizioni e alla frammentazione in segmenti, seguiti alla "crescita" della città, divenuta Capitale del Regno d'Italia. Domenica si alterneranno, nei vari punti delle mura, performance artistiche e musicali: dal concerto del Saint Louis College of Music alla Fondazione Musica per Roma e dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. L'intero programma è su muralatine.it.